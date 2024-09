Deolane Bezerra usou mãe e filho para lavagem de capitais, aponta investigação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O inquérito policial que resultou na operação que prendeu a advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, na última quarta-feira (4), indicou que ela teria usado a mãe e o filho de 17 anos para lavagem de capitais. O crime consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores.

A investigação da Polícia Civil de Pernambuco cita, por exemplo, que Deolane comprou um carro de luxo avaliado em R$ 3,85 milhões do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas Esportes da Sorte, investigada na operação, em novembro de 2023. Até maio deste ano, a influenciadora realizava publicidades divulgando a empresa bet.

Chamou a atenção dos investigadores o pagamento à vista pela compra e pela venda de carros de luxo feitas pela empresa e pelo empresário, com "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas". Por isso, a influenciadora também entrou na mira da polícia.



Para a polícia, a venda do veículo Lamborguinhi Urus Performance demonstrou "nitidamente a tentativa de ocultar/dissimular patrimônio adquirido com a lavagem de dinheiro por parte da Esportes da Sorte e de seu proprietário Darwin Henrique, pois a empresa teria permanecido em posse do automóvel por meros 4 meses".

MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS DA MÃE DE DEOLANE

A investigação apontou uma movimentação de R$ 478.973,61, entre 1º de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, na conta bancária da mãe de Deolane, Solange Bezerra, apesar de ela afirmar ter uma renda mensal de cerca de R$ 10 mil.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicou que Solange movimentou "valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos, além de valores frequentemente arredondados na unidade de milhar sem justificativa", cujas quantias foram de R$ 15 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil.

Em relação à movimentação de dinheiro na conta bancária, a polícia reforçou que a entrada de valores foi oriunda da mesma titularidade e de duas empresas do ramo de intermediação de pagamentos.

Já a saída de valores, "além de parte ter sido triangulada de volta para as empresas intermediadoras de pagamentos, que aparecem também nas entradas, parte ainda foi transferida para outra empresa desse mesmo ramo, o que dificulta o entendimento da origem e destino dos recursos", destacou a polícia.

Quantias também foram repassadas a um filho de Deolane de 17 anos. Em depoimento, na última quarta-feira, após ser presa, Solange foi questionada sobre o envio de R$ 409,44 mil para o neto (filho de Deolane) entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023. Ela disse não saber informar sobre a transação.

A investigação indicou que o adolescente, cujo nome será preservado, tinha uma renda mensal de pouco mais de R$ 2 mil. Apesar disso, a conta bancária dele recebeu valores que, somados, chegaram a R$ 1.393.959,84 entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023, "enquanto os débitos totalizaram

R$ 1.357.464,96, sendo 99% transferência(s) via PIX", disse a polícia.

"Fica patente ainda que Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho menor de idade para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policial", pontou o relatório enviado à Justiça com o pedido de prisão preventiva dos investigados.

Deolane teve a prisão preventiva convertida em domiciliar após cinco dias. Um argumento que pesou à Justiça foi o fato de ela ter uma filha de 8 anos. A influenciadora está usando tornozeleira eletrônica.

INVESTIGAÇÃO DA OPERAÇÃO QUE PRENDEU DEOLANE

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a investigação apontou uma movimentação de cerca de R$ 3 bilhões, de janeiro de 2019 a maio de 2023, em contas correntes, provenientes dos jogos ilegais. A empresa de apostas Esportes da Sorte foi um dos alvos da operação.

Empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa, está preso preventivamente no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

A investigação indicou que o dinheiro era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.

A Polícia Civil de Pernambuco, que coordena as investigações, não detalhou oficialmente o suposto envolvimento de cada um dos investigados no esquema criminoso.

Desde a operação, a polícia prendeu 10 dos 19 alvos. Também apreendeu uma quantia de mais de R$ 454 mil em dinheiro - somando reais, euros, dólares e libras esterlinas.



Duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões e quatro veículos de luxo, incluindo uma Ferrari avaliada em R$ 7 milhões, também estão entre as apreensões. Ainda fazem parte da lista, 37 bolsas femininas de luxo, 76 anéis e 17 joias de diversos modelos e 16 relógios de luxo.

DEOLANE E MÃE NEGAM CRIMES

Deolane e a mãe foram presas no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na área central do Recife. As duas chegaram à capital no fim da semana junto com a família. Apesar de serem pernambucanas, elas moram em São Paulo.

Na sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste, ambas prestaram depoimento.



A influenciadora digital negou envolvimento em crimes. Ela confirmou que teve contrato com a empresa Esportes da Sorte, com sede no Recife, e que o contrato foi encerrado em maio deste ano.

Deolane afirmou que possuía três contas bancárias para receber pagamentos por trabalhos realizados, mas que todas foram encerradas. E que atualmente tem uma conta digital.

A influenciadora declarou que não emprestou suas contas bancárias para terceiros, nem deixou que outras pessoas movimentassem as contas delas.

No depoimento, Deolane ressaltou que não teve envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime.

No interrogatório, Solange foi questionada se tem envolvimento com lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes. Ela negou.

A mãe de Deolane disse ser sócia da empresa da filha, Bezerra Publicidades, mas afirmou não saber qual o percentual dela. Ela alegou ainda não ter relação com a empresa Esportes da Sorte, um dos alvos da investigação policial.

Solange foi questionada sobre a origem de altos valores em dinheiro que circulam em sua conta bancária, com rápida saída dos recursos.

Ela declarou que precisava de um contador para fazer o levantamento.

O QUE DIZ O ESPORTES DA SORTE?

Em nota, a empresa Esportes da Sorte declarou que ", desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos".

"As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e Lei 14.790/2023 com excelência jurídico-regulatória e acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance", pontuou a nota.

"A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa", afirmou o texto.