Policial militar mata a tiros ex-sogro no Sertão de Pernambuco; veja o vídeo

A Polícia Civil faz buscas para encontrar o policial militar suspeito de matar o ex-sogro, na noite do último sábado (7), no município de Belém de São Francisco, no Sertão. De acordo com testemunhas, o crime teria sido praticado porque a vítima não aceitava o namorado entre a filha e o PM.

Lázaro Maciel Soares da Silva, de 47 anos, foi alvejado, por volta das 20h, em frente a uma praça, na Rua Antônio Teodósio. O PM, cujo nome não foi divulgado oficialmente, fugiu.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde do município. Posteriormente, foi transferida para um hospital em Salgueiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a família, Lázaro trabalhava como motorista autônomo e foi morto após denunciar o PM na delegacia da cidade por invadir sua chácara e ameaçá-lo com disparos de arma de fogo horas antes do crime.

O QUE DIZ A POLÍCIA?



Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o efetivo da 1ª Companhia Independente São Francisco foi acionada para a ocorrência.

No texto, a corporação afirmou que "desde que tomou conhecimento da ocorrência, a PMPE adotou as medidas legais cabíveis e segue com as buscas para localizar o militar".



Já a Polícia Civil de Pernambuco disse que um inquérito policial foi instaurado e que "as investigações seguem até o esclarecimento do caso".

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.

VÍDEO: PM mata a tiros ex-sogro após vítima registrar queixa de ameaça em delegacia