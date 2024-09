VÍDEO: porteiro dá 'voadora' em ladrão de bicicletas em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um porteiro entrou em luta corporal contra um homem suspeito de tentar roubar bicicletas em um prédio em Boa Viagem, a Zona Sul do Recife, nesse domingo (08).

No vídeo, registrado pela câmera de segurança do local, o trabalhador aparece dando uma "voadora" no suspeito e o derrubando no chão.

Em seguida, o suspeito tenta escapar pelo portão do edifício, mas o porteiro o impede. Eles caem no chão em luta corporal.

ENTENDA DETALHES

O suspeito de 27 anos, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, usava uma camisa laranja no momento do crime.

Ele pedalava em direção à grade do prédio com a bicicleta roubada quando foi surpreendido por um chute nas costas dado pelo porteiro. Ao cair no chão, ambos iniciaram uma luta corporal, trocando socos e chutes.

O criminoso aproveitou o momento em que o porteiro estava no chão para abrir a grade e tentar fugir com a bicicleta, mas o porteiro continuou a persegui-lo, puxando o objeto e desferindo mais golpes.

Enquanto a briga se desenrolava na calçada, um terceiro homem chegou e ajudou o porteiro a imobilizar o assaltante até a chegada da polícia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, onde foi autuado em flagrante por roubo em residência, depredação, lesão corporal e ameaça.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 08 de setembro, por meio da Delegacia de Boa Viagem, a prisão em flagrante de um homem de 27 anos pelos crimes de roubo em residência, dano/depredação, lesão corporal e ameaça, após tentar roubar uma bicicleta em um edifício residencial, e ser impedido por populares.

O autor foi conduzido até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.