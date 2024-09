Igreja é arrombada pela terceira vez no bairro do Alto Santa Terezinha, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, foi furtada pela 3ª vez, na madrugada da segunda-feira (9). O prejuízo estimado é de mais de R$ 4 mil.

(Inicialmente, a reportagem havia publicado que a igreja ficava no Derby. Aos leitores, nossas desculpas)

Os criminosos conseguiram chegar ao interior do templo e acessaram salas, onde furtaram vários equipamentos - como lâmpadas, mesa de som, dois aparelhos de microfones sem fio, dois ventiladores e toalhas litúrgicas.

Por causa disso, a igreja teme que as festividades do mês possam ser interrompidas por falta de verba. Uma campanha foi iniciada.

"Sua ajuda vai ser bem-vinda! E que se vier de coração é que ela vai ser bem-vinda mesmo. Faça a sua doação. Não podemos deixar a nossa fé abalar por conta do que houve, né? A festa vai acontecer sim de uma forma ou de outra, mas com a sua ajuda vai nos reforçar e vai ajudar com muito mais ânimo para que as coisas aconteçam", disse o voluntário da igreja, Luiz Carlos.

Para fazer uma doação, via pix: (81) 98723-8720 - Marcos Aurélio de Lima - Banco Bradesco

Nota da polícia sobre o caso

A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando a ocorrência de furto em estabelecimento comercial, registrada no dia 09.09, através da Delegacia pela Internet. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos e identificar a autoria.