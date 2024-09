Polícia faz duas operações contra organizações criminosas, nesta quinta (19)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ao menos três suspeitos de roubos foram levados, no início da manhã, para a sede do Depatri, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife

Organizações criminosas foram alvo de duas operações da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (19), com o total de 21 mandados expedidos.



Ao menos três suspeitos de roubos foram levados, no início da manhã, para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizada no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

OPERAÇÃO SOPLÓN

A polícia investiga, desde abril deste ano, uma quadrilha envolvida em roubo, receptação qualificada e lavagem de dinheiro.



Nesta operação, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e nove de busca e apreensão Domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, no Grande Recife.



A operação é comandada pela delegacia de Porto de Galinhas e conta com 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Atualização sobre a operação:

A Polícia Civil informou que o crime (roubo com restrição da liberdade da vítima e organização criminosa) aconteceu em abril deste ano, nas dependências de uma construção situada na praia de Muro Alto, município de Ipojuca.

Ele foi cometido por um grupo de homens armados, que renderam os vigilantes e, utilizando caminhões, subtraíram fios de cobre do empreendimento, causando um prejuízo de cerca de R$ 70 mil.

Operação TV Pirata

A investigação da operação "TV Pirata" começou em maio deste ano e estava na mira de uma quadrilha envolvida nos crimes de violação de direito autoral e lavagem de dinheiro.



Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio judicial de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Carnaíba, no Sertão do estado.

Esta operação foi deflagrada pela Diretoria Integrada Especializada, sob a presidência do Delegado Eronides Meneses, Titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Participam 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, dessa vez contando também com o apoio operacional da Polícia Científica do Estado.

Mais detalhes sobre as operações são divulgados ao decorrer da manhã.