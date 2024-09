Torres de monitoramento são usadas para combater crimes nas capitais brasileiras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ferramenta, que já pode ser vista em várias ruas do Recife, será destaque na 14ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste (Fesíndico), no RioMar

Empresas, estabelecimentos comerciais e condomínios estão aderindo a uma nova ferramenta para tentar combater a criminalidade. As torres ostensivas de monitoramento, que possuem inteligência artificial e gravam sons e imagens, já podem ser vistas nas principais capitais do País, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

A tecnologia é um dos destaques da 14ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste (Fesíndico), que será realizada no RioMar Recife, no bairro do Pina, a partir desta sexta-feira (20). A entrada é gratuita.

"Os postes de monitoramento colaborativo são uma tendência forte para a segurança dos bairros. São uma forma de parceria público-privada, com as empresas de segurança, auxiliando o governo e as autoridades policiais a inibir e investigar crimes e ocorrências. A ideia é formar uma rede densa e integrada de câmeras nos municípios, no conceito de cidades inteligentes", explicou o consultor em segurança e empresário responsável em trazer a inovação para Pernambuco, Edoardo Costa.

No Recife, as torres podem ser vistas em ruas de bairros como Boa Vista, Boa Viagem, Ilha do Retiro, Aflitos, Espinheiro e Imbiribeira.



Os equipamentos contam com três câmeras de alta definição (full HD), luz de led em material acrílico, não conduzem eletricidade e contam com QR-CODE para abertura de chamados emergenciais pela comunidade.

Eles são posicionados do lado de fora de condomínios, estabelecimentos comerciais e empresariais, rente aos muros ou em áreas de recuo, para não invadir a calçada ou ambientes públicos. A média de custo mensal gira em torno de R$ 550 a R$750, com instalação inclusa.



"Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde já existem mais de três mil postes espalhados, usuários do serviço já começam a sentir a redução de ocorrências criminosas em condomínios e comércios locais. Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, vamos, rapidamente, ver cada vez mais possibilidades de prevenção e resolução de crimes", argumentou Costa.

14ª FESÍNDICO

As torres de monitoramento vão estar no stand da Qualiport, nesta sexta e sábado, das 13h às 22h, no piso L3 do RioMar Recife.

A 14ª Fesíndico contará com mais de 80 marcas expositoras e oito palestras gratuitas abordando temas de grande relevância para síndicos e gestores de condomínios.