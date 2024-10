Policial militar acusado de matar a ex-namorada grávida em Jaboatão vira réu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O policial militar João Gabriel Tenório Ferreira, de 26 anos, virou réu pelo feminicídio da ex-namorada, a técnica em enfermagem Maria Clara Adolfo de Souza, 21. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na última sexta-feira (27).

O crime aconteceu na noite de 24 de julho deste ano. Segundo as investigações, a vítima havia acabado de sair de casa, na Rua Belo Jardim, no bairro do Socorro, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando foi atingida por mais de dez tiros.

Parentes contaram à polícia que a vítima estava grávida de quatro meses, mas que João Gabriel não aceitava a gestação. O casal se relacionava havia dois anos.

Pouco antes do crime, Maria Clara recebeu um telefonema do namorado informando que iria mandar um dinheiro para ela por um amigo. Ela mandou um áudio para a família dizendo que iria até esse encontro. Poucos minutos depois, uma moto com dois homens se aproximou e os tiros foram disparados.

Além do policial militar, Eduardo Oliveira da Silva também se tornou réu. A investigação apontou que ele foi o homem foi responsável por pilotar a moto.

No dia seguinte ao crime, o PM chegou a se apresentar na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Acompanhado de uma advogada, ele negou envolvimento no crime. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.

O militar e o comparsa foram presos temporariamente em 1º de agosto.

Agora, com a decisão de aceitar a denúncia do MPPE, o juiz Adelson Freitas de Andrade Junior, da 1ª Vara do Júri de Jaboatão dos Guararapes, determinou que as prisões sejam convertidas em preventivas.

Na decisão, o juiz pontuou que há "indícios de autoria e materialidade, conforme elementos de informação contidos no caderno investigativo, não estando presentes quaisquer das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal".

João Gabriel Tenório Ferreira está no Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima. Já o outro suspeito está no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), no mesmo município.

O magistrado deu prazo para que ambos apresentem a defesa prévia. Após isso, começará a fase de audiência de instrução e julgamento, quando testemunhas de acusação e de defesa serão ouvidas, além dos interrogatórios dos réus.

Além do processo criminal, o PM também responde a processo administrativo disciplinar na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

FEMINICÍDIOS EM PERNAMBUCO

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 49 casos de feminicídio foram registrados em Pernambuco entre janeiro e agosto deste ano. O mesmo número foi somado pela polícia nesse período de 2023.

Em relação à violência doméstica/familiar contra a mulher, o Estado já contabilizou 35.196 queixas nas delegacias entre janeiro e agosto deste ano.

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Para orientações sobre a rede de proteção, também podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria da Mulher de Pernambuco: 0800.281.8187.