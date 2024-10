Bombeiro acusado de furtar extintor de incêndio em shopping no Recife é excluído da corporação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Investigação indicou que 2º sargento parou veículo no estacionamento do Shopping Tacaruna e levou o objeto, que pesa quatro quilos

Um bombeiro militar acusado de furtar um extintor de incêndio do Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, foi punido com a exclusão da corporação. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (2).

De acordo com as investigações, o 2º sargento Adherval Carlos Gama parou o veículo Fiat Toro no estacionamento do centro de compras ao lado de um extintor de incêndio que pesa quatro quilos. Ele colocou o objeto na caçamba do carro e saiu do local. O episódio aconteceu por por volta das 12h50 do dia 11 de março de 2023.

A punição é resultado de um processo administrativo conduzido pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

A portaria, assinada pelo secretário Alessandro Carvalho, informou ainda que o bombeiro militar foi indiciado pelo crime de furto.



A defesa de Adherval não foi encontrada para comentar o caso. O espaço segue aberto.