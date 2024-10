Aeroporto do Recife é o primeiro do Brasil a se engajar em campanha nacional pelo feminicídio zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Instituto Banco Vermelho instala banco gigante na área do desembarque em iniciativa de mobilização para enfrentamento da violência contra as mulheres

O Instituto Banco Vermelho (IBV) firmou parceria com a Aena e instalou, nesta quinta-feira (3), um banco gigante no saguão do desembarque do Aeroporto Internacional do Recife Guararapes – Gilberto Freyre. A ação, que contou também com o apoio da Uninassau, faz parte da campanha nacional para mobilização e conscientização da sociedade no combate à violência contra a mulher no País.

Com o Brasil ocupando a 5ª posição no ranking mundial de feminicídios, e Pernambuco como o estado líder no Nordeste, a escolha do Aeroporto do Recife como local de instalação ampliou a visibilidade e a urgência dessa causa.

Segundo Andréa Rodrigues, presidente do Instituto Banco Vermelho, a ocupação desses ambientes é fundamental para assegurar frentes ainda mais eficientes de trabalho do instituto, proporcionando segurança às mulheres.

"Este banco gigante, instalado hoje no Aeroporto do Recife, simboliza a brevidade dessa causa. Cada pessoa que passa por aqui levará consigo a mensagem de que não podemos mais tolerar a violência contra as mulheres", enfatiza Andrea.

O banco gigante do Instituto Banco Vermelho está instalado no saguão do desembarque do aeroporto, localizado no piso térreo, próximo ao portão A3. O equipamento permanecerá no local por tempo indeterminado.

Instituto Banco Vermelho

O Instituto Banco Vermelho (IBV) é uma entidade brasileira. Com fundação e início das suas atividades em novembro de 2023, seu propósito nasceu da inquietação de duas mulheres pernambucanas, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que, impactadas pela crueldade do feminicídio, transformaram o luto em luta.

O IBV atua para engajar a sociedade civil e o poder público no enfrentamento à violência de gênero por meio de iniciativas de intervenção e ocupação urbana, projetos educativos, ações culturais e campanhas de mobilização, entre outras atividades e já está presente em mais de 12 estados brasileiros.