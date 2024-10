Polícia Militar de Pernambuco | Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alepe aprova comissão para celebrar Bicentenário da Polícia Militar do Estado

Proposta do deputado Antônio Moraes, aprovada com unanimidade, irá criar grupo para atuar com o Executivo em eventos comemorativos até junho de 2025