Lavagem de dinheiro e homicídios: polícia deflagra operação em Pernambuco e MT, nesta quarta (16)

Uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e homicídios é alvo da operação da Polícia Civil de Pernambuco e de Mato Grosso (MT), na manhã desta quarta-feira (16).

Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e onze de busca e apreensão, em Tacaimbó, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Limoeiro, Abreu e Lima, Recife, Cabo de Santo Agostinho (PE). No Mato Grosso, nas cidades de Várzea Grande e Rondonopólis.

A polícia está investigando os seguintes crimes: tráfico de drogas, homicídio e lavagem de capitais.

OPERAÇÃO STREET FAIR

A investigação foi iniciada em outubro de 2021, por meio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).

Na execução estão sendo empregados 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), e contando ainda com o apoio da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a sede do Departamento de Repressão Ao Narcotráfico (Denarc) em Recife, Limoeiro e unidade policial no Mato Grosso.

Mais detalhes da investigação ainda serão divulgados pela Polícia Civil de Pernambuco.