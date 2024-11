Estelionato: polícia deflagra operação em Pernambuco e outros 11 estados do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Operação está cumprindo 74 mandados de busca e apreensão em 12 Estados da Federação, além do bloqueio de quantias no valor de R$ 10 milhões

A Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrou uma operação contra estelionatários, que realizavam fraudes envolvendo investimentos na bolsa americana, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a TV Jornal, somente em Pernambuco, 34 suspeitos estão na mira da polícia catarinense, em cidades como Recife, outras cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Caruaru e Arcoverde.

A operação cumpre, ao total, 74 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 10.824.268,08, entre outras medidas cautelares para recuperar os valores transferidos pela vítima.

As buscas ocorrem em outros 11 estados brasileiros: Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná.

OPERAÇÃO NOVA IORQUE

A organização criminosa investigada, através da Delegacia de Defraudações (Deic), constituiu uma empresa em São Paulo, simulando que fazia investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e após enganar a vítima com essa fraude recebeu mais de 10 milhões, que não retornaram mais para a vítima.

Durante a investigação apurou-se que o responsável pela empresa, residente em Caruaru, no Agreste do estado, após receber os valores da vítima, repassa grande parte dos valores (cerca de 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 conteiros espalhados pelo país.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos, bem como de outras vítimas, além de diversos veículos.

Participaram da operação policiais civis de Santa Catarina e de 12 Estados da Federação. Novos detalhes serão repassados, ao logo do dia, pela Polícia Civil do estado.