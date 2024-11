Pastor é preso por estupro de vulnerável em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um pastor de 67 anos de idade foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco acusado de estupro de vulnerável, na última terça-feira (5/11). O caso aconteceu no bairro de Santa Luzia, no município de Palmares, localizado na Mata Sul de Pernambuco.

O suspeito é líder religioso há 37 anos e os supostos crimes teriam acontecido nos anos de 2019 e 2020, dentro da igreja onde pregava. Na época, as vítimas tinham 16 e 17 anos de idade.

Conforme apurado pela Rádio Jornal, o pastor passou por uma audiência de custódia e foi recolhido para o Presídio Dr. Rorenildo da Rocha Leão (PDRRL), em Palmares.

Entenda como aconteceu o crime:

De acordo com os depoimentos, os adolescentes estavam ajudando o acusado na construção de uma casa nos fundos do templo e, nesse período, ele teria oferecido dinheiro às vítimas e abusado delas. A tia das vítimas soube do ocorrido e prestou queixa na polícia.

Em entrevista à Rádio Jornal, um familiar do acusado e a tia das vítimas se pronunciaram sobre o crime.

O filho do pastor afirmou que pai é inocente. "Pode perguntar a qualquer pessoa, meu pai nunca teve uma maldade de levar para o lado que as pessoas pensam que é sexualidade. Isso que fizeram com ele é uma injustiça", declarou.

Tia das vítimas

A familiar das vítimas disse que suspeitou que algo estava errado quando os sobrinhos deixaram de ir para o templo.

"Dentro de um mês que eles deixaram de ir para igreja foi quando eu fiquei sabendo. Eu fiquei sem chão, não acreditei. Então eu procurei a justiça", contou.

Ela teria confrontado o pastor no templo religioso. "Eu fui na igreja e chamei o pastor. Conversei com ele e disse 'como é que o senhor pega uma crianças dessas para fazer esse tipo de coisa?'", relatou.

Segundo ela, o pastor teria confessado o crime. "Ele olhou para mim e disse 'realmente eu fiz e errei, mas prometo a você não fazer mais. E, se eu errei, eles também estão errados, porque vieram até a mim'".

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informa que cumpriu um Mandado de Prisão, por meio da 13ª Delegacia Seccional - Palmares, no dia 05 de novembro, contra um homem de 67 anos.

Após ser localizado pela equipe policial no bairro de Santa Luzia, em Palmares, o indivíduo foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça.