Ex-vice-prefeito de Itu, condenado por homicídio, é preso em Olinda após anos foragido

Com informações do repórter Rodrigo de Luna, TV Jornal

Na última quarta-feira (6), equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (Depatri) da Polícia Civil de Pernambuco, em ação conjunta com a Diretoria de Inteligência Policial de Alagoas e apoio da Polícia Rodoviária Federal, cumpriram um mandado de prisão contra Élio Aparecido, ex-vice-prefeito de Itu.

Ele é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do advogado Humberto da Silva e pela tentativa de homicídio do radialista Josué Soares Dantas, crimes motivados por rivalidades políticas.

A operação ocorreu em um flat na orla de Casa Caiada, Olinda, onde Oliveira Júnior tentou apresentar documentos falsos, o que resultou em autuação adicional.

Este não foi o primeiro episódio do tipo, em 2018, ele já havia sido preso na cidade de Cubati, na Paraíba, também por posse de documentos falsos, mas conseguiu liberdade após um ano e meio, porém, após seus advogados impetrarem HC, ele foi posto em liberdade após 18 meses preso, e desde dezembro de 2023, se encontrava foragido na cidade de Olinda.

O delegado Cláudio Castro, responsável pela operação, revelou que a localização de Oliveira Júnior foi possível graças a informações da PRF de Alagoas.

Castro detalhou ainda a trajetória do ex-político, que chegou a ser vereador de Ribeirão Preto antes de ter seu mandato cassado. Além de sua carreira política, Oliveira Júnior teve envolvimento no esporte, como presidente do Ituano e agente de ex-jogadores de futebol.

Agora, caberá à Justiça definir se ele cumprirá pena em Pernambuco ou será transferido para São Paulo. A Polícia Civil de Pernambuco forneceu esses detalhes sobre a operação em uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (11).