Feminicídio: homem é preso suspeito de matar ex-namorada a facadas no Grande Recife

Com informações da TV Jornal

Um homem, identificado como Kléber José Dos Santos, de 33 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (13), em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, sob suspeita de ter matado a ex-namorada, Tamires De Almeida Costa Lima, 34, a facadas. O feminicídio aconteceu na última terça-feira (12).

Tamires era servidora pública. Trabalhava como assistente de administração no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido cometido porque o suspeito, que trabalha como analista de sistemas, não aceitava o fim do relacionamento de mais de oito anos com a vítima.

O suspeito confessou o feminicídio às autoridades. Segundo a corporação, ele também tentou incendiar a casa da vítima após o crime.

Vizinhos da vítima contaram à TV Jornal que ouviram gritos de socorro e sentiram cheiro de fumaça. Após arrombar a porta do imóvel, eles encontraram o corpo da mulher, já morta, no chão e o suspeito tentando fugir do local.

A polícia foi acionada e prendeu o homemem flagrante. Ele foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, zona Oeste do Recife, e está à disposição da Justiça.

Nota da Polícia Civil de Pernambuco

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, na madrugada do dia 13/11, um homem de 33 anos.

Ele foi autuado pelo feminicídio consumado de uma mulher de 34 anos, com perfurações de arma branca, em uma residência na rua Azul Mar, em Enseada dos Corais. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça."

Nota da UFPE

"A Universidade Federal de Pernambuco e o Hospital das Clínicas da UFPE lamentam, com profundo pesar, a morte da servidora Tamires de Almeida Costa Lima, de 34 anos, vítima de feminicídio na noite de terça (12), no Cabo de Santo Agostinho. Tamires ingressou na UFPE em 2014, como assistente em administração, e atuava no HC há um ano, na coordenação da Inspetoria de Segurança Institucional ligada à Unidade de Suporte Operacional (Usop). O corpo de Tamires será cremado nesta quinta-feira (14) pela manhã, no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão, em horário a ser definido. No mesmo local, haverá o velório.

A notícia sobre a morte de Tamires surpreendeu e deixou indignados os colegas do hospital, em especial os que fazem a Usop. Eles destacam o perfil agregador, a alegria e a descontração, bem como atuação de forma parceira da servidora. O HC afirma que esta é mais do que uma tragédia pessoal e familiar. É um problema social que exige ações de toda a sociedade. E que ninguém deve se calar diante de tamanha brutalidade.

Neste momento de dor e luto, o Hospital das Clínicas e a Universidade Federal de Pernambuco expressam suas condolências à família, aos amigos e colegas de trabalho de Tamires, e se colocam à disposição para prestar o suporte necessário aos parentes. Tamires era irmã da também servidora Tâmara Costa Lima, da Pró-Reitoria de Graduação, a quem o HC e a UFPE reafirmam, em particular, sua solidariedade."

Feminicídios no Grande Recife

Nas últimas 12 horas, outras duas mulheres também foram mortas na Região Metropolitana do Recife (RMR).

No dia 12 de novembro, um homicídio foi registrado como 'morte a esclarecer' em São Lourenço da Mata. Outra vítima, morta a tiros, foi assassinada no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.