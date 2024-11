Polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Pernambuco e outros quatro estados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação, nesta terça-feira (19), com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão, dezenove mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio judicial de ativos financeiros nas seguintes cidades/estados:

Igarassu, Paudalho, Sairé e Belo Jardim em Pernambuco; João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba; Vespasiano em Minas Gerais; Curitiba no Paraná; e Porto Velho em Rondônia.

Entre os presos estão o líder da organização criminosa, a esposa dele, que já tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. Além deles, uma advogada que, segundo as investigações, tinha ligação direta com o grupo.

Foi solicitado à Justiça o sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros de aproximadamente R$ 100,2 milhões. Além disso, foram apreendidos carros de luxo, armas, documentos, celulares e dinheiro durante a operação.

Operação Holding do Crime

A investigação, iniciada em março de 2022, foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), do Instituto de Identificação Tavares Buril – IITB, da Polícia Federal (PF), do Grupamento Tático Aéreo – GTA/SDS-PE.

Os presos fazem parte de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Para esconder os valores milionários, utilizavam empresas de fachada, conforme apontam as investigações.

A operação foi desencadeada, nesta manhã (19), pela Diretoria Integrada Especializada (Diresp) e o Grupo de Operações Especiais (GOE).

Os materiais e presos estão sendo encaminhados para o GOE. Mais informações e desdobramentos do caso serão divulgados, ao longo dia, pela polícia.

VÍDEO: Polícia deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Pernambuco e outros quatro estados