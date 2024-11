Arma de guerra que seria entregue no Recife é apreendida; VEJA VÍDEO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma arma usada em guerras, com alto poder de destruição e capaz de derrubar até avião, foi apreendida em um caminhão durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Araguapaz, região norte de Goiás. O fuzil calibre .50BMG, escondido em um compartimento de carga, estava a caminho do Recife.

A apreensão ocorreu no último sábado (23), após um alerta do setor de inteligência da corporação. De acordo com informações divulgadas pela PRF, o caminhão, que transportava uma carga de mudança, saiu de Rondonópolis, no Mato Grosso, para a capital pernambucana.

Policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e das Unidades Operacionais de Jussara e de Porangatu realizaram a apreensão do armamento e de 52 kg de Cloridrato de Cocaína.

MOTORISTA IRIA RECEBER R$ 30 MIL

Na abordagem, o motorista de 58 anos, cujo nome não foi revelado, afirmou aos policiais que iria receber a quantia de R$ 30 mil para entregar o carregamento no Recife.

O condutor foi preso em flagrante. Já o fuzil e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Goiânia, que vai continuar a investigação para identificar a origem deles.

Procurada pela coluna Segurança, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que que toda a investigação será conduzida apenas no Estado de Goiás.