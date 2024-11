Homem furta celular em prédio da Polícia Civil, no Recife; veja o vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Homem foi filmado furtando aparelho de celular na sede do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB). Confira as imagens da câmera de segurança

Um homem foi filmado, na tarde da quinta-feira (28), furtando um aparelho smartphone na sede do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

A instituição, ligada à Polícia Civil de Pernambuco, é o local onde são feitas as carteiras de identidade, localizada na Rua da Aurora.

Imagens da câmera de segurança registraram, às 12h07, o momento em que o suspeito retira o celular da tomada e deixa o fio carregador cair no chão. Em seguida, ele sai da sala, levando embora o aparelho.

Assista, abaixo, o momento em que o homem de camisa branca comete o crime.

Em nota, a polícia informou que será aberta uma investigação sobre o caso. Suspeito deve ser indiciado por furto qualificado, com pena entre dois a oito anos de reclusão.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do IITB, informa que , nesta quinta-feira dia 28/11/2024, uma pessoa do sexo masculino, foi flagrada pelo circuito interno de TV, furtando um aparelho celular.

O IITB determinou a realização das investigações até a completa identificação do infrator, que poderá ser indiciado por furto qualificado com pena que varia de 02 a 08 anos.

