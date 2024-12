Golpe do Pix: Polícia deflagra operação e bloqueio de R$ 1 milhão em Pernambuco e São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), uma operação com o objetivo de desarticular uma uma quadrilha especializada em extorsão e lavagem de dinheiro. Os criminosos telefonavam para as vítimas e as obrigavam a realizar transações de dinheiro via PIX.

Foram cumpridos dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e em São Paulo.

Além disso, houve a solicitação de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 1 milhão. Os presos e materiais estão sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia de Paulista.

A investigação da Operação Chamada Restrita foi iniciada em fevereiro de 2022.

De acordo com a polícia, os criminosos ligavam para as vítimas de chamada restrita, que oculta o número de telefone do bandido ao fazer uma chamada, e com grave ameaça de morte compeliam a realizar PIX para contas de terceiros, os chamados "laranjas", que também estão sendo investigandos.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que mais informações sobre o caso serão divulgadas, mas não expecificou quando.