Acusados de matar sushiman em assalto no Centro do Recife viram réus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Justiça aceitou denúncia do MPPE contra o trio, que está preso preventivamente no Cotel. Um deles disse que celular da vítima foi vendido por R$ 120

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra os três homens acusados de matar o sushiman Michel Jung Loureiro Júnior, de 26 anos, durante um assalto no Centro do Recife. A decisão do juiz Alexandre Pinto de Albuquerque, da 5ª Vara Criminal da Capital, foi publicada na quarta-feira (11).

Manoel Joaquim da Silva Neto, conhecido como "Mané", de 31 anos, Moisés Lima Silva Filho, o "Baixote", 25, e Michel Leandro da Silva, o "Olho de Gato", 31, estão presos preventivamente no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Eles respondem pelo crime de latrocínio.

Agora na condição de réus, eles terão prazo de dez dias para apresentar a defesa prévia. O passo seguinte será o agendamento da audiência de instrução e julgamento, quando testemunhas de acusação e de defesa serão ouvidas, além do interrogatório dos réus.

INVESTIGAÇÕES

O sushiman foi morto a facadas por volta das 22h do dia 13 de novembro deste ano. Ele passava pela calçada do Fórum Thomaz de Aquino, na Rua Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, quando sofreu a abordagem criminosa. A vítima estava indo para o terminal do Cais de Santa Rita.

De acordo com as investigações, o Olho de Gato usava uma peruca ruiva e vestido no momento em que sacou uma faca e abordou o sushiman. O Baixote segurou as pernas da vítima, enquanto Mané tomou o celular no momento em que ela já agonizava. A carteira também foi levada.

Os acusados, que assumiram o crime, contaram que o sushiman teria reagido à abordagem e, por isso, foi esfaqueado. Depois que o trio fugiu, o celular foi vendido por R$ 120.

Todos os acusados têm histórico de crimes, conforme a Polícia Civil já havia informado em coletiva de imprensa. Mané foi condenado por roubo majorado. Baixote e Michel respondem a processos distintos pelo mesmo crime.

LATROCÍNIOS CRESCERAM EM NOVEMBRO

Os casos de latrocínio cresceram em Pernambuco no último mês de novembro, segundo estatísticas divulgadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS). Ao todo, sete pessoas foram mortas em assaltos.

Dois casos, incluindo o do sushiman, ocorreram no Recife. Outros dois em Olinda, um em Carpina, um em Camaragibe e um em Lagoa de Itaenga.

Em novembro do ano passado, a polícia somou cinco casos no Estado. A variação foi de 40%.

No acumulado deste ano, Recife somou 17 latrocínios. No mesmo intervalo de 2023, foram 12 registros.