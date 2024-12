Bilhete de adolescente facilita resgate de família em cárcere privado no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Menina de 12 anos pediu socorro a uma vizinha e ajudou a salvar a mãe e as irmãs de agressões e fome na Várzea, Zona Oeste da cidade

Adolescente de 12 anos fez com que a polícia descobrisse que mãe e filha eram mantidas em cárcere privado privado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

No pedido de ajuda, ela retratou as agressões sofridas pela mãe e mencionava que estava passando fome. A vizinha que recebeu o bilhete acionou a polícia, levando à prisão do homem responsável, de 24 anos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o agressor era companheiro da mãe da adolescente e mantinha as vítimas trancadas na casa havia três dias, as proibindo de sair.

No bilhete, a adolescente pede ajuda e diz que ela e a irmã estão com fome e que a mãe está sendo agredida.

Agressor é preso e drogas são apreendidas

Segundo a Polícia Militar, que realizou o resgate, a mulher estava "bastante machucada". Ela foi socorrida para a UPA da Caxangá e transferida em seguida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

Além das acusações de violência doméstica, cárcere privado e ameaça, o homem foi autuado também por tráfico de drogas.

Durante a operação de resgate, a polícia apreendeu no local uma arma branca e substâncias entorpecentes.

Foram encontrados cerca de 130 gramas de pedras de crack, 45 gramas de uma substância branca análoga à cocaína, maconha e uma balança de precisão.

O suspeito foi levado inicialmente para o Hospital Getúlio Vargas, devido a um ferimento na mão, e, após atendimento médico, foi encaminhado para a audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.