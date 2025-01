No réveillon, polícia de Pernambuco prende dois homens com auxílio de sistema de reconhecimento facial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco divulga, nesta quarta-feira (1º), um balanço do plano de segurança integrado para o Réveillon 2025. De acordo com o governo estadual, a operação, que incluiu reforço no policiamento ostensivo, permitiu a realização de uma festa tranquila para pernambucanos e turistas. O sistema de reconhecimento facial, usado pela primeira vez na história do réveillon de Pernambuco, levou a prisões de dois homens na virada do ano.

O monitoramento foi realizado nos Postos de Comando Integrado montado nos locais de cada evento. A tecnologia foi uma das aliadas na operação, com a utilização de drones e helicópteros para sobrevoos.

Com o apoio do sistema de reconhecimento facial, utilizado em locais estratégicos no Polo Pina, na Zona Sul do Recife, os integrantes da segurança efetuaram a prisão de dois homens na noite do dia 31. Eles têm mandados de prisão preventiva.

Além do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, a Operação Réveillon abrangeu polos turísticos como Porto de Galinhas. Segundo a secretária-executiva de Defesa Social de Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira, os resultados alcançados com a operação demonstram que o réveillon ocorreu sem grandes ocorrências no Estado.

"A execução do que foi planejado, ao longo dos últimos anos pela SDS, deu muito certo, com lançamentos de 3.200 agentes de segurança durante todos os dias do evento. Estou falando de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros, da Ouvidoria, da corregedoria da SDS, ou seja, de todo um sistema integrado de ações que resultaram num réveillon extremamente seguro", disse Dominique.

O balanço da SDS mostra que, de 26 de dezembro até a madrugada desta quarta-feira (1º), a festa em cidades da Região Metropolitana do Reicfe ocorreu sem ocorrênccias de maior gravidade, sem mortes ou registro de arrastões nos polos de festas.

A Polícia Civil contabilizou 278 boletins de ocorrências - a maioria relacionada a extravios, perdas e furtos, a exemplo de aparelhos de celular. Foram oito ocorrências de roubos, dois furtos de veículos e dois registros de lesão corporal.