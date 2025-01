Em Jaboatão, homem é morto a tiros e criança de quatro anos é baleada na cabeça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal

Na noite dessa quarta-feira (1º), um homicídio no Terminal do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, chocou os moradores das próximidades. Um homem de 46 anos foi morto a tiros na Rua José Lins do Rego, no Alto do Caboclinho.

Durante o crime, uma criança de quatro anos, filho da vítima, também foi atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com informações preliminares, o tiroteio teve início em frente à residência da vítima, e a criança acabou sendo atingida por um disparo na cabeça.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando o caso, tratando-o como tentativa de homicídio e homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.

Também não há informações sobre o estado de saúde da criança, que foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Confira os detalhes no prorama Primeiro Impacto: