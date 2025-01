Quatro suspeitos são mortos e funcionária da Fiocruz fica ferida durante operação policial no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma operação contra roubo de cargas em Manguinhos deixou quatro suspeitos mortos e uma funcionária da Fiocruz ferida na manhã desta quarta-feira (8) no Rio de Janeiro.

A “Operação Torniquete” tinha como objetivo combater roubo e receptação de cargas praticados por traficantes na região do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, os agentes foram recebidos a tiros durante as diligências e houve confronto.

Na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), um projétil atingiu o vidro da sala de Automação, do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), fábrica de vacinas da Fiocruz, e uma funcionária foi ferida por estilhaços e precisou de atendimento médico.

As principais estruturas da fundação ficam dentro do Campus Manguinhos-Maré, ao lado das duas comunidades na zona norte da capital.

Durante a ação policial, quatro suspeitos foram mortos e um trabalhador da Fiocruz foi preso em flagrante por suspeita de ajudar os traficantes a fugir. Ainda de acordo com a polícia, houve apreensão de armas e drogas.

O que diz a Fiocruz

Em nota, a instituição informou que o homem preso é supervisor da empresa que presta serviços para a Gestão de Vigilância e Segurança Patrimonial da Fiocruz, e que ele estava fazendo o trabalho de desocupação e interdição da área como medida de segurança para os trabalhadores, alunos e demais frequentadores do campus, no momento da incursão policial.

A Fiocruz afirmou que a ação da Polícia Civil foi feita "de forma arbitrária, sem autorização ou comunicação à instituição, colocando trabalhadores e alunos da Fiocruz em risco."

A instituição disse ainda que "a orientação aos trabalhadores, alunos e usuários do campus é que todos se mantenham em estado de atenção, evitando circulação por áreas abertas".

Em entrevista à TV Globo, o delegado André Neves respondeu as críticas: "Quem colocou a população em risco foram os criminosos. Temos imagens de inteligência que comprovam a presença de diversos traficantes de drogas dentro da Fiocruz. Por isso, a Polícia Civil teve que realizar uma incursão no local para evitar que um dano maior ocorresse lá dentro”.