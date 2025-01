Chacina no Recife: Dos 7 mortos, somente dois tinham antecedentes criminais, diz delegado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em coletiva realizada na tarde deste domingo (12), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, o delegado Ivaldo Pereira, diretor da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), deu detalhes sobre a investigação da chacina que vitimou 7 pessoas, na noite do último sábado (11), em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu em um beco, localizado na Rua Alto do Reservatório, por volta das 23h30. De acordo com o delegado Ivaldo Pereira, indivíduos chegaram em dois carros, fortemente armados, entraram em uma residência no beco e atiraram nos que estavam no local, matando sete pessoas.

Segundo informações divulgadas pela Polícia, as sete vítimas estavam consumindo bebidas alcóolicas no local do crime. A perícia também constatou o consumo de drogas no local, incluindo uma droga conhecida como "pó virado", que seria uma mistura de crack com ácido bórico, que estavam distribuídas em pratos.

"As sete pessoas assassinadas, estavam dentro desse imóvel consumindo, segundo informações, drogas, álcool e o que a gente chama de pó virado, quando indivíduos chegaram em dois veículos, fortemente armados, entraram nessa residência e passaram a realizar disparos. A gente tem já comprovada a utilização de provavelmente armas de calibres diversos, como calibre 12, ponto 40 e 9 mm", disse o delegado.

O delegado também revelou que outras pessoas, que seriam alvos da investida, estavam no local e saíram antes da chegada dos indivíduos que efetuaram os disparos.

"Nem todos eram alvos. Inclusive, pessoas que seriam alvos teriam saído anteriormente da casa, talvez o dano fosse até maior", afirmou.

Ainda segundo o delegado, a principal linha de investigação trata de que uma disputa pelo tráfico de drogas na região motivou o crime.

De acordo com Ivaldo Pereira, as forças de segurança estão realizando diligências desde a madrugada. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) reforçou o efetivo na região, também realizando diligências, com objetivo de prender os suspeitos.

O delegado Ivaldo Pereira prestou solidariedade às famílias das vítimas, destacando que as forças de segurança vão atuar com rapidez e eficiência na investigação do crime. Ainda segundo o delegado, o Estado “não se curvará” diante de “ações brutais e injustificadas”.

“Hoje a gente se deparou com essa ocorrência, onde 7 pessoas foram assassinadas. Primeiro, quero prestar a solidariedade a todos os familiares. A gente sabe o quanto é dolorido perder um ente querido e hoje, 7 famílias choram a perda de algum familiar, então a gente sente a obrigação de vir aqui prestar esclarecimento e dizer que o Estado não se curvará diante de ações brutais e injustificadas, como foi essa ação dessa madrugada”, enfatizou.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo (12), na sede do DHPP, o delegado Ivaldo Pereira deu detalhes da investigação sobre a chacina que vitimou 7 pessoas em Nova Descoberta, no último sábado (11) - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Pai e filho estão entre os 7 mortos, segundo Polícia Civil

Também na coletiva, foram revelados detalhes sobre as vítimas. De acordo com o delegado Ivaldo Pereira, três das sete vítimas são da mesma família, incluindo pai e filho.

O delegado afirmou que não é possível confirmar se todos os envolvidos eram usuários de drogas ou envolvidos com tráfico de drogas, mas destacou que o local era ponto de encontro das vítimas para consumo de bebidas alcóolicas e consumo de drogas.

Confira abaixo os nomes das sete vítimas:

Valdeci Sebastião da Silva, de 51 anos, que, segundo o delegado Ivaldo Pereira, era dono da casa onde ocorreu o crime;

Cláudio José da Silva, de 43 anos, irmão de Valdeci;

Luiz Fernando da Silva Barbosa, de 25 anos, filho de Cláudio;

Cleiton José Bento, de 41 anos;

José Carlos Gomes Bezerra, de 37 anos;

Luiz Herculano Alves Filho, de 40 anos;

Silvano José da Silva, de 36 anos.

Apenas 2 das 7 vítimas possuía antecedentes criminais, segundo delegado

Segundo o delegado Ivaldo Pereira, das sete vítimas, duas possuem antecedentes criminais, sendo uma por estupro e uma por homicídio. O delegado também destacou que, segundo a população da região, as vítimas trabalhavam e costumavam se reunir para consumir drogas.

“Nenhuma (das vítimas) tem envolvimento com roubos. Pelo que a gente levantou, eles, segundo colaboradores, segundo a população da região, são pessoas que atualmente estavam trabalhando e se reuniam ali naquele imóvel para consumir drogas”, afirmou.

Ainda de acordo com o delegado, existem várias linhas de investigação no momento, sendo a mais forte a que trata sobre disputa pelo tráfico de drogas. Perguntado sobre uma relação com a "Gangue da Moto" ou roubo e furto de motos, o delegado afirmou que a linha existe, mas não é a mais forte.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, nenhuma das pessoas mortas tinha antecedente por roubo ou furto de motos. O delegado também destacou que colaboradores da investigação negaram a participação dos sete em qualquer tipo de roubo a moto.

"Nós temos essa linha de tráfico de drogas. No local foram encontrados apetrechos de consumo de drogas, então assim tem pessoas da mesma família, pelo menos três vítimas, e outras são da localidade. Então realmente a gente segue por esse caminho de dizer 'por enquanto', logicamente, visto que o crime ocorreu hoje, então as informações são recentes demais, é preciso ainda o aprofundamento das investigações, mas a linha mais forte é relacionada à disputa pelo tráfico de drogas", disse o delegado.