Chacina no Recife: sete pessoas são assassinadas enquanto bebiam na Zona Norte

Sete homens foram mortos a tiros na noite do último sábado (11), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. O crime aconteceu por volta das 23h30, em um beco localizado na Rua Alto do Reservatório.

Segundo informações da TV Jornal, testemunhas relataram que as vítimas, com idades entre 25 e 51 anos, estavam conversando e bebendo neste beco que dá acesso a algumas residências quando os assassinos chegaram, em pelo menos dois carros, e começaram a atirar. Os homens morreram no local.

Os corpos das sete vítimas apresentavam múltiplas perfurações por arma de fogo, de acordo com os agentes que atenderam à ocorrência. A identidade dos responsáveis pelos disparos ainda é desconhecida.

Policiais do 11º BPM isolaram a área para preservar o local do crime, enquanto o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conduz as investigações.

Confira imagens do local onde ocorreu o crime

Homens foram mortos em beco que dá acesso a residências no Recife - Cortesia / WhatsApp Imagem de viatura da Polícia Militar de Pernambuco durante diligência no Recife - Cirio Gomes / TV Jornal Imagem de viatura da Polícia Militar de Pernambuco durante diligência no Recife - Cirio Gomes / TV Jornal Homens foram mortos em beco que dá acesso a residências no Recife - Cirio Gomes / TV Jornal Homens foram mortos em beco que dá acesso a residências no Recife - Cirio Gomes / TV Jornal Homens foram mortos em beco que dá acesso a residências no Recife - Cirio Gomes / TV Jornal

Mãe lamenta o ocorrido

Abalada pela notícia da morte de seu filho, a mãe de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, conversou com repórter Emerson Pereira, da TV Jornal, e negou saber do envolvimento do filho com organização criminosa.

"Por volta das 17h, ele saiu com a bebê para passear. Depois passeou também com o cachorro e foi beber. Acabou indo para a sinuca, mas eu nem sabia que ele tinha ido beber nesse beco. Eu estava colocando o bebê para dormir quando ouvi os tiros. Estão comentando que foi coisa de gangue de moto, mas nunca ouvi falar de nada errado sobre ele ou esses meninos. Eu sei que meu filho usava [droga] no fim de semana, mas ele não me contava nada. Se ele fazia algo errado, eu não sabia."