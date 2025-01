'Parte de mim está indo embora', diz noiva em velório de delegado pernambucano morto em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corpo de Josenildo Belarmino de Moura Júnior está sendo velado em Chã Grande, na Mata Sul do Estado, terra natal dele. Suspeitos seguem foragidos

Familiares e amigos participam, na manhã desta quinta-feira (16), do velório do corpo do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) em São Paulo.

A cerimônia acontece no Ginásio de Esportes José Barbosa Filho, localizado na Escola Municipal XV de Março, no município de Chã Grande, Mata Sul de Pernambuco, terra natal do delegado.

"Estou arrasada. Uma parte de mim está indo embora. O sentimento da cidade não é diferente. Ele é um filho da cidade que alcançou voos maiores, todo mundo ficou feliz. E não era dessa forma que esperávamos receber ele de volta", afirmou a noiva do delegado, Gabriela Rodrigues, em entrevista à TV Jornal.

Desde cedo, o comércio do município está fechado. E moradores da cidade que conheciam Josenildo estão indo ao velório para prestar uma homenagem. O enterro deve acontecer no final da manhã.

"Quero guardar a lembrança que ele era determinado, que ele avançou mesmo diante das dificuldades. Ele era paciente e determinado. O próximo sonho dele era voltar para Pernambuco. Ele também queria lecionar para cursinho, queria ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos, seus sonhos", contou a noiva.

INVESTIGAÇÃO DO LATROCÍNIO DO DELEGADO

A Polícia Civil de São Paulo continua procurando pistas para identificar os suspeitos de envolvimento na morte do delegado. O crime, que aconteceu por volta das 11h30 da terça-feira (14), foi filmado por câmeras de segurança.

Josenildo andava pela Rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, quando foi abordado por um motociclista, que fingia ser entregador de aplicativo. A vítima chegou a entregar o celular.

Mas o assaltante, ao perceber que o delegado estava armado, disparou os tiros, que atingiram as costas dele.

A arma funcional, o carregador dela e o celular do delegado foram levados pelo criminoso, segundo a Polícia Civil.

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves declarou que, além do bandido que atirou, dois homens estariam em duas motos no momento da ação.

DELEGADO TENTAVA CONCURSO EM PERNAMBUCO



Josenildo Belarmino atuava como delegado em São Paulo desde novembro do ano passado - ACERVO PESSOAL

Josenildo foi nomeado para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo em maio do ano passado. Durante sete meses passou pelo curso de formação e foi aprovado com nota máxima no trabalho de conclusão na Academia de Polícia (Acadepol).

Havia pouco mais de dois meses que ele estava atuando como delegado em São Paulo. Em paralelo, participava do concurso público da Polícia Civil de Pernambuco, pois pretendia voltar a morar no estado onde passou a maior parte da vida. Ele estava na fase de entrega de títulos e, em poucas semanas, saberia o resultado final.

Josenildo já autuou como advogado, e tinha o título de especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unifacol (Centro Universitário Facol), em Pernambuco.