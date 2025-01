Após morte de delegado pernambucano, moradores protestam por mais segurança em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores do bairro Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo, protestaram neste sábado (18) por mais segurança na região. A população cobrou a resolução do assassinato do delegado pernambucano Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32 anos, morto a tiros no bairro na última terça-feira (14).

Os manifestantes usavam roupas pretas e carregavam cartazes que cobravam uma ação mais efetiva contra a violência no local. "A violência rouba nossa liberdade", dizia uma das faixas carregadas pelo grupo.

Na quarta-feira (15), moradores do bairro Chácara Santo Antônio relataram ao Estadão que assaltos praticados por criminosos disfarçados de entregadores são comuns no local.

"Todo dia tem assalto aqui. A gente fica até nervosa quando passa moto, com medo. Porque eles (os assaltantes) fingem que são de entrega", afirmou Marcia Ribeiro, funcionária de uma lanchonete da Rua Amaro Guerra, onde o delegado foi morto.

Delegado, natural de Pernambuco, é morto a tiros em São Paulo



Conforme imagens de câmeras de segurança, Belarmino ainda tenta correr, mas é atingido e cai na rua poucos metros depois do local onde foi abordado. O delegado chegou a ser levado para o Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte e disse tratar-se de um roubo. "Ao perceber que o delegado estava armado, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas." O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da 6ª Delegacia Seccional.



Belarmino havia iniciado a carreira como delegado de polícia em maio do ano passado. Em nota, a prefeitura de Chã Grande lamentou a morte do delegado e decretou luto oficial de três dias na cidade.



(Imagem: Câmera de Segurança | Reprodução/ Redes Sociais)



Governo de São Paulo nega aumento da violência

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo negou que a violência tenha aumentado no local. Segundo a pasta, houve redução de 18,4% nos roubos e de 4,4% nos furtos entre janeiro e novembro de 2024, comparado a 2023.

A morte de Josenildo Júnior causou comoção na última semana. O delegado caminhava pela rua, quando foi abordado pelo assaltante. O criminoso revista a vítima, quando vê que Josenildo estava armado. A partir daí, o assaltante dispara contra o agente, que foi atingido por quatro tiros. A dinâmica do crime foi gravada por câmeras de segurança nos arredores.

Josenildo estava na Polícia Civil há sete meses e atuava como delegado há apenas dois. No dia do assassinato, ele estava de folga.

O caso foi registrado como latrocínio consumado. De acordo com a polícia, o criminoso faz parte de um grupo que atua praticando alguns roubos na região. Eles levaram a arma e o celular do delegado. A hipótese de execução foi descartada.