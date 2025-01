Vistoria descobre 'feira livre' de drogas e celulares no Presídio de Igarassu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As denúncias de irregularidades no Presídio de Igarassu, no Grande Recife, se acumulam. E uma vistoria realizada por policiais penais, na quinta-feira (23), já comprovou parte delas. Mais de 30 quilos de drogas, 1,2 mil comprimidos e dezenas de celulares foram recolhidos em um único pavilhão da unidade prisional, que atualmente é a mais superlotada no Estado.

A revista no pavilhão "A" ocorreu por determinação da gerência prisional do Presídio de Igarassu, após denúncias de uma verdadeira "feira livre".

Foram apreendidos:

16 aparelhos celulares tipo smartphones, sem autoria identificada;

16 aparelhos celulares tipo lanterninhas, sem autoria identificada (que não tem acesso à internet, nem GPS, dificultando o rastreamento);

56 carregadores;

21 fones de ouvido;

39 chips de celulares;

1 modem, sem autoria identificada;

27,9 quilos de maconha;

2,5 quilos de crack;

80 cartelas do medicamento Artane, cada uma com 15 comprimidos, totalizando 1,2 mil comprimidos.

Celulares apreendidos vão passar por perícia para tentar identificar responsáveis - CORTESIA

Os celulares foram encaminhados para análise da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica do sistema prisional do Estado. Já as drogas foram levadas para a Delegacia de Itapissuma, que vai investigar a origem para punir os responsáveis.

AMEAÇAS DE TORTURA EM PRESÍDIO

No começo da semana, a coluna Segurança revelou a denúncia de que presos do pavilhão "H" de Igarassu teriam sido obrigado a participar de um culto evangélico na virada do ano, sob ameaças de tortura. A ordem teria sido dada por um chaveiro (detento que comanda pavilhões ou alas em unidades prisionais).

Em nota oficial, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização disse que "determinou a abertura de procedimentos preliminares, para averiguação do caso, se comprovado, serão tomadas as providências cabíveis".

Afirmou também que "medidas para coibir atos ilícitos em todo o sistema prisional vêm sendo tomadas rotineiramente, inclusive revistas para apreensão de materiais irregulares".

O Presídio de Igarassu conta com cerca de 5,4 mil detentos, mas tem capacidade para até 1,2 mil.