Vereador de Itamaracá sofre tentativa de homicídio na frente de casa

A polícia procura pistas para esclarecer a tentativa de homicídio sofrida por um vereador de Itamaracá, no Grande Recife, na madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com as investigações, Joelson Gonçalves de Jesus dos Santos, conhecido como Ferrugem (Podemos), de 48 anos, voltava para casa, após uma festa, quando foi atingido por dois tiros de raspão no tórax e no tornozelo.

No boletim de ocorrência consta um relato do vereador. Ele disse que o autor do crime estava esperando por ele em uma casa, na Rua da Vitória, no Forte Orange.

O vereador estacionou o carro e, ao seguir em direção à residência dele, foi atingido pelos tiros. Ferrugem afirmou à polícia que não reconheceu o criminoso, mas que ele usava boné, calça e blusão do Exército.

Ainda segundo o relato do vereador, a esposa dele ouviu os tiros e imediatamente saiu de casa e gritou por socorro. Em seguida, o autor do crime fugiu do local caminhando.

"Foi um desespero. Escutei os disparos. Quando cheguei, ele estava no chão, se arrastando para tentar abrir a porta do carro. Comecei a gritar. Ele entrou no carro, ainda bati para ele abrir, mas ele mandou eu voltar para casa. Ele seguiu até a UPA (de Igarassu)", contou Edna Santos, esposa do vereador, em entrevista à TV Jornal.

Ferrugem foi transferido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde passou por cirurgia.

Uma nota oficial, assinada pela assessoria e publicada no Instagram do vereador na manhã desta segunda-feira, informou que ele "encontra-se bem e estável".

O vereador está no terceiro mandato em Itamaracá. Familiares disseram não ter conhecimento de qualquer ameaças a ele. "A gente nunca esperou por isso", disse a esposa.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Militar informou, em nota oficial, que a equipe do 26º Batalhão foi acionada para a ocorrência. E que, de acordo com os médicos, o vereador "não corre risco de perder a vida".

Já a Polícia Civil declarou, também em nota, que o caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso."