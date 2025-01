Operação prende suspeito de matar delegado pernambucano em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, nesta terça-feira (28), prendeu o homem suspeito de matar o delegado pernambucano Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos. Outros dois suspeitos de envolvimento no latrocínio também foram detidos.

Agentes do 11° Distrito Policial, com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, cumpriram ainda três mandados de busca e apreensão em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou oficialmente a prisão do principal suspeito em Paraisópolis, mas ainda não detalhou a operação. Os nomes também não foram divulgados.

Josenildo, que é natural de Pernambuco, foi atingido por tiros durante um assalto em 14 de janeiro.

O latrocínio do delegado foi filmado por câmeras de segurança. Ele andava pela Rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, quando foi abordado por um motociclista, que fingia ser entregador de aplicativo.

Ao perceber que a vítima estava armada, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas. A arma funcional, o carregador dela e o celular do delegado foram levados pelo criminoso.

Josenildo foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu.

QUEM ERA O DELEGADO MORTO EM SÃO PAULO?

Josenildo foi nomeado para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo em maio do ano passado. Durante sete meses passou pelo curso de formação e foi aprovado com nota máxima no trabalho de conclusão na Academia de Polícia (Acadepol).



Ele passou pouco mais de dois meses atuando como delegado em São Paulo antes de ser morto. Em paralelo, ele participava do concurso público da Polícia Civil de Pernambuco, pois pretendia voltar a morar no estado onde passou a maior parte da vida. Ele estava na fase de entrega de títulos e, em poucas semanas, saberia o resultado final.



Josenildo era natural de Chã Grande, a cerca de 82km do Recife. Ele era noivo e tinha o sonho de ter filhos. Josenildo já autuou como advogado, e tinha o título de especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unifacol (Centro Universitário Facol), em Pernambuco.