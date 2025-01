Mulher é morta a facadas em ONG em Jaboatão; ex-companheiro é o suspeito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vítima foi encontrada no banheiro da ONG onde trabalhava, com ferimentos de facadas e sem vida, por uma enfermeira que também trabalha no local

Uma mulher, identificada como Simone Cosme Menezes, foi encontrada morta e com golpes de faca em seu local de trabalho nesta quarta-feira (29). Segundo testemunhas, ela foi surpreendida pela chegada do ex-companheiro no horário de almoço, quando passaram pouco tempo a sós. O homem é o principal suspeito do crime, segundo a polícia.

A vítima, que trabalhava em uma ONG de saúde em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, teve um relacionamento de três meses com o ex-companheiro, que não teve a identidade revelada. A mulher teria terminado o relacionamento após sofrer agressões físicas, no entanto, o companheiro não se conformou com o término.

Segundo Gleydson Renan, fisioterapeuta e voluntário da ONG, Simone foi encontrada por uma enfermeira que também trabalha no local. "Recentemente, há uns 5 dias atrás, ele chegou com um buquê para ela e a gente pensou que 'tava' tudo bem, que tinha reconciliado", afirmou o colega de trabalho.

Como tudo aconteceu

Durante a tarde desta quarta-feira (29), Simone estava trabalhando no junto com um técnico de informática e voluntário da ONG quando seu ex-companheiro chegou ao local. Segundo relatos de testemunhas, o técnico perguntou se ela queria ficar a sós com o homem e ela afirmou que não teria problemas.

O técnico saiu para almoçar, deixando Simone e o suspeito a sós. Por volta das 13h30, a vítima foi encontrada no banheiro da ONG com ferimentos de facadas e sem vida, por uma enfermeira que também trabalha no local.

Segundo Gleydson, a mulher era muito reservada e não comentava sobre a vida pessoal com frequência no local de trabalho.

O suspeito ainda não foi encontrado. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e já houve perícia no local para levantamento de provas.

