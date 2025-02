SDS foi alertada sobre confrontos e 'pontos críticos' no Clássico entre Sport e Santa Cruz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dia antes do Clássico, Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva produziu documento com imagens e informações para esquema de segurança

As cenas de selvageria registradas no último sábado (1º), horas antes do Clássico entre Sport e Santa Cruz, no Recife, não pegaram as forças de segurança de surpresa. Um dia antes, um relatório produzido pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva alertou a Secretaria de Defesa Social (SDS) sobre confrontos combinados pelas redes sociais pelas duas torcidas organizadas.

A coluna Segurança, do Jornal do Commercio, teve acesso à íntegra do documento e apresenta detalhes - incluindo o mapeamento dos pontos considerados mais críticos pela Polícia Civil e as imagens reproduzidas em redes sociais com a "convocação" para os atos de violência no sábado.

O relatório detalhou que que as torcidas Explosão Coral (antiga Inferno Coral) e Jovem do Leão (antiga Jovem do Sport) estavam usando as redes para "disseminar o ódio e a rivalidade entre os envolvidos". E que o monitoramento, também com ajuda de informantes, apontou que as organizadas estavam marcando "pistas", ou seja, brigas de rua entre os integrantes das torcidas rivais.

O relatório detalhou que veículos de apoio - carros e motos - seriam usados pelos criminosos para guardar materiais como barrotes e artefatos explosivos.

PONTOS CRÍTICOS DE CONFRONTOS ENTRE AS ORGANIZADAS

A polícia, em relatório, indicou os seguintes pontos críticos de possíveis confrontos entre as organizadas:

Município de Camaragibe e as seguintes localidades no Recife: Caxangá, Dois Irmãos, Cordeiro, Detran, Afogados e adjacências e Avenida Norte;

Olinda e Paulista (PE-15 e PE-22);

Jaboatão dos Guararapes: Prazeres e Jaboatão Velho, na saída da BR-232.

Terminais integrados também foram mapeados:

TI Abreu e Lima;

TI PE-15;

TI Pelópidas Silveira;

TI Camaragibe;

TI Macaxeira;

TI Prazeres.

COFRONTOS DEIXARAM AO MENOS 12 FERIDOS

Ainda no dia anterior ao Clássico, a Polícia Militar informou à imprensa que 645 policiais militares haviam sido escalados para a segurança na partida.

Apesar do alerta, no entanto, as forças de segurança não conseguiram conter focos de confrontos e selvageria em vários pontos, sobretudo da Zona Norte do Recife.

Ao menos 12 pessoa ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Quatro seguem internadas, mas não há informações sobre a gravidade delas.

Mesmo com a onda de violência registrada - e não contida em parte pela polícia - o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, não admitiu falhas no esquema de segurança. Em coletiva de imprensa, no sábado, declarou que "não houve nenhuma falha no policiamento".

Ao todo, 20 pessoas foram presas, sendo 14 por confrontos no Recife. A Justiça ainda vai decidir se decreta a prisão preventiva deles.

Como medida emergencial, após reunião com a governadora Raquel Lyra e representantes da Justiça e Ministério Público, ficou decidido que não haverá torcidas nos estádios nos próximos cinco jogos do Sport e Santa Cruz - como forma de evitar violência contra torcedores a caminho das competições. Mas também numa clara punição aos clubes, considerados "coniventes" com as organizadas.