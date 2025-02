Suspeitos detidos antes de Clássico foram presos preventivamente, diz Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Suspeitos que foram detidos por participação nos atos de violência horas antes do Clássico entre Santa Cruz e Sport, no sábado (1º), tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. A informação foi repassada pela governadora Raquel Lyra, por meio das redes sociais, neste domingo (2).

"O judiciário acatou os pedidos do Ministério Público de Pernambuco de prisão preventiva dos indivíduos detidos ontem (sábado) na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Esse é um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros envolvidos sejam identificados e punidos com o rigor da lei", afirmou.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi procurado, ao longo do domingo, para detalhar o número de prisões preventivas determinadas nas audiências de custódia, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que, antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). "Após minuciosa revista 14 foram conduzidos à Central de Plantões da Capital."

Desse total, seis foram presos em flagrante e encaminhados para audiência de custódia. Outras oito pessoas - entre maiores de idade e adolescentes - tiveram procedimentos lavrados (TCOs), ou seja, foram liberados em seguida.

Na Delegacia de Paulista, quatro pessoas foram autuadas em flagrante. No Cabo de Santo Agostinho, também houve três prisões em flagrante após um confronto no município. Os casos serão investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

ESTADO DE SAÚDE DOS FERIDOS

Quatro pessoas seguem internadas no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, por causa dos episódios de violência envolvendo membros de torcidas organizadas. O quadro de saúde dos pacientes é estável, segundo informou a assessoria da unidade de saúde.

Na noite do sábado, o HR havia confirmado que 12 vítimas de agressão física haviam dado entrada na emergência. Oito receberam alta no mesmo dia.