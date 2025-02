Universitária e namorado são presos com notas de dinheiro falsas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a Polícia Federal, as cédulas foram recebidas pelo casal via Correios no bairro de Casa Amarela. Justiça concedeu liberdade para eles

Uma universitária de 19 anos e o namorado dela, de 21, foram presos em flagrante após receberem notas de dinheiro falsas em uma encomenda entregue pelos Correios. O flagrante ocorreu no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na terça-feira (28/01), mas só foi revelada pela Polícia Federal neste domingo (2/02).

De acordo com as informações repassadas à imprensa, policiais federais receberam um comunicado de envio de remessa suspeita de conter cédulas falsas. Houve o monitoramento da entrega e a abordagem no momento em que o casal recebia.

No pacote, havia cinco cédulas semelhantes às notas verdadeiras de R$ 100. Mas os policiais federais logo constataram que eram falsas: parte delas apresentava numeração repetida.

A estudante de direito e o namorado, que trabalha como motociclista de aplicativo, foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal, onde foram indiciados pelo crime de moeda falsa.

Segundo a PF, o suspeito alegou que comprou as notas por R$ 130 porque "sua esposa coleciona notas falsas, porém, não descartava a possibilidade de repassar as notas no comércio local".

O casal foi encaminhado para audiência de custódia, mas a Justiça concedeu a liberdade provisória. Os nomes dos suspeitos não foram revelados oficialmente.

O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. A pena é de três a 12 anos de prisão, além de multa.

OUTRO CASO

No dia 17 de janeiro, um estudante e ajudante de marinheiro, de 18 anos, foi preso ao ser flagrado logo após receber uma encomenda contendo R$ 1 mil em notas falsas. A abordagem de policiais federais aconteceu em frente à residência dele, em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.

Ao ser aberto o envelope, foram constatadas a existência de dez cédulas falsas de R$ 100 falsas com numeração repetida. A Polícia Federal informou que ele admitiu que adquiriu as notas falsas por meio do aplicativo de conversas (Whatsapp), pagando R$ 285 pelas cédulas.

Disse ainda que pretendia repassar as notas em festas e baladas na Região Metropolitana do Recife.