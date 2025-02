Ao vivo: SDS atualiza situação das torcidas organizadas no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em coletiva de imprensa, a SDS deve se posicionar sobre os confrontos e cenas de selvageria no dia do Clássico entre Santa Cruz e Sport

A Secretaria de Defesa Social (SDS) convocou, nesta segunda-feira (3), uma coletiva de imprensa para atualizar a população sobre a situação das torcidas organizadas no estado. No encontro, a pasta deve se posicionar a respeito dos confrontos no dia do Clássico entre Santa Cruz e Sport, no último sábado (1).