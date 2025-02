Um ferido segue internado após confusões entre organizadas antes do Clássico Santa Cruz e Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Assessoria do Hospital da Restauração, no Recife, informou que 13 pacientes já receberam alta. Não houve registro de óbitos nos confrontos

Apenas um homem ferido durante as confusões entre integrantes de torcidas organizadas, registradas no último sábado (1º), segue internado no Hospital da Restauração, no Recife. As cenas de selvageria ocorreram horas antes do Clássico entre Santa Cruz e Sport.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (3), a assessoria da unidade de saúde informou que 13 pacientes já receberam alta da emergência geral. O texto afirmou que o estado de saúde do paciente é considerado estável. Não foi informado, no entanto, o nome e idade dele.

Nesta segunda-feira, a Secretaria de Defesa Social (SDS) também deve anunciar novas medidas para tentar conter novos confrontos envolvendo integrantes de torcidas organizadas.

Na sexta-feira, dia anterior o relatório da da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva alertou a SDS sobre confrontos combinados pelas redes sociais pelas duas torcidas organizadas. E indicou até os pontos mais críticos.

Mesmo assim, brigas foram registradas em vários pontos, sobretudo da Zona Norte do Recife. Uma das vítimas, espancada sem roupa, ainda sofreu um estupro.

Ao todo, 13 pessoas tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça após audiência de custódia, segundo a Polícia Civil.

ALERTA DA INTELIGÊNCIA DA PM

Dois dias antes do Clássico, uma reunião foi realizada na sede da Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco.

Durante as discussões, um representante da inteligência da Polícia Militar pontuou que a torcida do Santa Cruz estava divulgando um open bar e um paredão a partir do meio-dia, no dia do Clássico, perto do Arruda.

Destacou ainda que efetivo policial precisava ter cautela na escolta do Sport ao Arruda. Na fala dele, disse que havia um "clima de guerra" e que alguns pontos precisam de atenção.

A informação consta em ata da reunião obtida pela coluna Segurança, do Jornal do Commercio, no domingo (2).