SDS está planejando esquema de segurança para jogo entre Sport e Fortaleza, afirma secretário

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, nesta terça-feira (4), que a pasta está realizando o planejamento da segurança para o jogo do Sport contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, que ocorre esta noite, na Ilha do Retiro, no Recife.

Ao mesmo tempo, o secretário disse que o governo do Estado ainda está analisando se vai recorrer da decisão judicial que liberou a entrada de torcida em jogos dos times pernambucanos, publicada na segunda-feira (3).

Na noite da segunda-feira, o desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), derrubou uma portaria do governo estadual que proibia a entrada de torcida nos próximos cinco jogos do Sport e Santa Cruz, em decorrência dos violentos confrontos entre as torcidas ocorridos no último sábado (1º).

"Estamos trabalhando no planejamento da segurança do jogo de hoje, buscando todas as informações. A decisão tem um prazo de recurso e isso está sendo avaliado pelo governo, então não tenho como dizer se haverá recurso ou não. Fato é que já estamos trabalhando para fazer a análise de risco para essa partida", contou Alessandro Carvalho.

De acordo com o secretário, a preocupação da pasta é com possíveis atos de vingança por parte das torcidas organizadas envolvidas nos atos do último sábado.

"Temos uma preocupação muito grande com atos de retaliação, que é a forma como essas torcidas organizadas funcionam. Elas sempre estão falando em se vingar, e isso é uma preocupação. Porque faz o ataque, alguém vai se sentir vencedor desse ataque e o outro perdedor, e querem fazer uma vingança", apontou.

"Quando nós tomamos a decisão no sábado de suspender público nas cinco partidas foi justamente com essa precaução. A possibilidade de vingança é muito alta. Por mais que a experiência e a expertise da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Civil, da SDS, de fazer segurança de jogos, esse problema de torcidas organizadas não é de hoje… não se resolveu de lá pra cá", completou.

"Torcida única não é a solução"



Alessandro Carvalho também se mostrou contrário à determinação dada pelo desembargador liberando a presença de torcida única nos estádios. Segundo o secretário, essa estratégia não garante a segurança dos torcedores.

"Torcida única não é a solução, porque você vai ter mandante do jogo e a torcida se deslocando até o jogo, então pode ocorrer confrontos no caminho. Essa tese de que torcida única elimina a possibilidade de confronto, isso não existe, é falácia".

Segundo o secretário, todos os eventos são precedidos de reuniões de análise de risco. "Analisamos qual é o nível dos times que vão jogar, o tamanho da torcida, o estado de beligerância nas redes sociais, isso tudo gera uma análise de risco e informação. O que a informação diz é que existe nas redes sociais um tom de ameaça recíproca", complementou.

