Torcidas organizadas: saiba quem é quem na liderança da Jovem, Inferno Coral e Fanáutico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um organograma produzido pela polícia mostra que parte dos líderes das três maiores torcidas organizadas de Pernambuco responde a processos criminais. Alguns deles, inclusive, estão presos preventivamente - e continuam mantidos nos "cargos".

Os trabalhos de investigação em relação às torcidas organizadas se intensificaram após as cenas de selvageria registradas no último sábado (1º), horas antes do Clássico do Santa Cruz contra o Sport, no Recife.

Até agora, 13 pessoas tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. Mas o número deve crescer nos próximos dias.

Com base nos estudos da polícia de Pernambuco, a coluna Segurança mostra agora quem é quem entre as lideranças das torcidas organizadas:

JOVEM DO SPORT

A Jovem do Leão (antiga Jovem do Sport) atualmente tem como presidente João Victor Soares da Silva, que foi brutalmente agredido sem roupas no sábado. Ele já respondia por associação criminosa.

Desta vez, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Seguirá para o Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, quando receber alta do Hospital da Restauração.

No mês passado, João Victor também foi flagrado liderando a confusão da organizada contra policiais militares em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

João Victor Soares da Silva, presidente da Jovem do Leão - Reprodução

A polícia identificou, porém, que existem divergências e brigas internas na organizada e que parte dos bondes e comandos de bairro não reconhecem João Victor como chefe. Inclusive há dissidências.

No organograma produzido pela investigação, o nome de Carlos Renato, conhecido como Major Renatinho, aparece como um líder na organizada. Ele responde em liberdade pelo crime de tentativa de homicídio.

Abaixo dele seria o Thyago Mendes, que também responde em liberdade pelos crimes de tráfico de drogas, rixa e tumulto. Já Roan Nogueira, o "Isqueiro Puxador", que tinha a função de puxador de torcida, está preso por homicídio, associação criminosa e desobediência.

OUTROS PROTAGONISTAS DA JOVEM

Outros dois nomes da antiga gestão são acompanhados pela polícia, porque foi identificado que eles exercem protagonismo em decisões.

Henrique Marques, ex-presidente da Jovem, responde por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele está solto.

Márcio Cleyson, conhecido como Márcio Puxador, responde por roubo e tumulto. Também está em liberdade.

TORCIDA DA EXPLOSÃO CORAL

A polícia identificou os dois integrantes da Explosão Coral (antiga Inferno Coral), organizada o Santa Cruz, que seriam o presidente e vice-presidente. Ambos não têm antecedentes criminais. Os nomes, a pedido deles, não serão publicados.

Marcos André, o "Markinhos Puxador", é o puxador da torcida. Responde por lesão corporal, mas em liberdade.

João Paulo, o "Orochi", é um líder de bairro. Está preso, com acusações de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Bruno Nascimento da Silva, o "Sodré", ex-diretor, responde em liberdade por roubo e são corporal.

Na avaliação da polícia, os dois últimos são oposição da atual presidência. A organizada, porém, nega que haja oposição à diretoria atualmente.

TORCIDA DA FANÁUTICO

No organograma da polícia, Marcos Vinícius, o "Vini", foi identificado como presidente da Fanáutico, organizada do Náutico. Está solto, mas na ficha criminal consta a acusação de promover tumulto/incitar a violência, prevista no Estatuto do Torcedor.

O vice-presidente é Arthur Victor. Tem acusação de tráfico de drogas, mas está em liberdade.

Jefferson Gomes é citado como "líder de bairro". Na ficha criminal, aparece a acusação de porte ilegal de arma de fogo. Está solto.

Igor Gabriel Carneiro é outro "líder de bairro". Está preso, com acusações de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e corrupção ativa.

Por fim, há o nome de Deyvidson Patrícia, o "Oda", apontado como diretor da torcida. Há acusações de porte ilegal de arma de fogo, tumulto e ameaça.

TORCIDAS FORAM EXTINTAS EM 2020

Desde fevereiro de 2020, a Justiça determinou a extinção das três principais torcidas organizadas em Pernambuco.

A sentença do juiz Augusto Sampaio Angelim, da 5ª Vara da Fazenda Pública, foi resultado de duas ações movidas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Mesmo assim, os grupos driblaram a decisão judicial, mudando o CNPJ, continuaram atuando - conforme a polícia já comprovou em investigações nos anos posteriores.