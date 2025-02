Homens com tornozeleira eletrônica foram flagrados em briga de torcidas do Santa Cruz e Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois homens com tornozeleira eletrônica foram identificados participando do confronto entre torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, no último sábado (1º), no Recife. Com autorização da Justiça, policiais penais realizaram um operação a prenderam os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados.

A prisão da dupla ocorreu na última segunda-feira (3), mas somente foi divulgada pela Secretaria de Administração e Ressocialização nesta quarta-feira (5).

De acordo com a pasta estadual, o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) foi responsável por identificar que os homens privados de liberdade estavam violando as regras de monitoramento eletrônico.

A secretaria não informou quais foram os crimes atribuídos aos homens para que estivessem usando tornozeleira eletrônica.

Eles foram conduzidos para a Penitenciária Agroindustrial São João, em Itamaracá.

TREZE PRESOS NO DIA DO CLÁSSICO

No dia do Clássico entre Santa Cruz e Sport, marcado por cenas de selvageria, a polícia encaminhou ao menos 32 pessoas para delegacias localizadas no Grande Recife. No final, 13 pessoas tiveram as prisões preventivas decretadas perla Justiça - incluindo algumas que foram levadas para atendimento no Hospital da Restauração.

Uma delas foi João Victor Soares da Silva, presidente da Jovem do Leão, que participou dos confrontos e acabou agredido por rivais. Ele já respondia por associação criminosa.

No mês passado, João Victor também foi flagrado liderando a confusão da organizada contra policiais militares em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O vice-presidente da organizada do Sport, Thyago Mendes Barbosa, também foi ferido e teve a prisão preventiva decretada.

Ele respondia em liberdade pelos crimes de tráfico de drogas, rixa, tumulto e tentativa de homicídio - inclusive acusado de participar do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, em fevereiro do ano passado.