Pernambuco soma 286 mortes violentas em janeiro de 2025; queda de 19,4%

O primeiro mês de 2025 foi marcado por uma chacina com sete mortos no Recife, escancarando a guerra entre grupos rivais pelo domínio do tráfico de drogas - e que resulta em expressivo número de vidas perdidas. Apesar disso, estatísticas oficiais da Secretaria de Defesa Social (SDS) indicaram que Pernambuco fechou janeiro com redução das mortes violentas intencionais.

Ao todo, o Estado somou 286 mortes no primeiro mês do ano. A queda foi de 19,4% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 355 pessoas foram assassinadas. A redução ocorre pelo terceiro mês consecutivo - visto que em outubro houve uma quebra na sequência de quedas.

No cálculo das mortes violentas intencionais estão inseridos os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenção das forças de segurança.

A meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% o número de mortes no final de 2026, comparando com o resultado final de 2022.

AGRESTE TEVE AUMENTO DE MORTES

O balanço da SDS indicou que apenas a região do Agreste registrou aumento das mortes violentas intencionais em janeiro. Foram 66 vidas perdidas, sendo quatro a mais em comparação com o mesmo período de 2024.

O Recife, que fechou com crescimento 4,8% dos assassinatos no ano passado, somou 61 mortes no primeiro mês de 2025. Foram 15 registros a menos em comparação com o mesmo período de 2024.

O resultado surpreendeu até mesmo a polícia, porque o mês foi marcado pela chacina no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte da capital pernambucana. Na madrugada do dia 12, sete homens foram executados a tiros dentro e fora de uma casa no Alto do Reservatório.

Investigações iniciais apontaram a guerra do tráfico de drogas como motivação, mas a Polícia Civil ainda não esclareceu o caso, nem prendeu os autores do crime.

Na Região Metropolitana (sem contar a capital), 76 assassinatos foram somados em janeiro. No mesmo período do ano passado, foram 120.

Já no Sertão, o número de mortes caiu de 47, em janeiro de 2024, para 42 no mês passado. Na Zona da Mata, saiu de 50 (em 2024) para 41.

LATROCÍNIOS CRESCERAM, FEMINICÍDIOS REGISTRARAM MESMO NÚMERO

Em janeiro, os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) cresceram em Pernambuco, segundo a SDS. Foram oito casos oficialmente confirmados. No mesmo período do ano passado, foram seis.

Já os feminicídios se mantiveram no mesmo patamar. Foram sete mulheres mortas pela condição de gênero em janeiro - número que segue muito alto e exige medidas mais duras para evitar esses crimes.