Delegado aponta empresário como suposto responsável pelo assalto no Ceasa

Grupo de criminosos roubaram um comerciante e foram perseguidos pela polícia; empresário do setor alimentício teria planejado o crime

Um assalto dentro do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), na tarde da última segunda-feira (10), resultou em uma intensa perseguição policial pela Zona Oeste do Recife.

O crime terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos. A polícia agora aponta um empresário do ramo alimentício como o suposto mentor do roubo.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os criminosos abordaram um comerciante do Ceasa-PE que se dirigia a uma agência bancária para realizar um depósito. No momento da fuga, foram perseguidos por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga.

A perseguição se estendeu até as proximidades da Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo, onde os policiais conseguiram alcançar parte dos suspeitos.

Durante a ação, houve troca de tiros, resultando na morte de um dos assaltantes, cuja identidade não foi divulgada. Enquanto isso, outros criminosos conseguiram fugir e chegaram a roubar um veículo em frente ao Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado.

Mentor do assalto seria empresário do setor alimentício



A investigação avançou e, segundo o delegado e gestor do DEPATRI Paulo Berenguer, os criminosos presos foram encontrados em uma residência no bairro da Estância, no Recife. O local servia como ponto de apoio para a realização dos crimes.

"Essa residência foi alugada pelo autor mediato, que também é um empresário do ramo alimentício e que planejou toda essa empreitada criminosa para obter lucro com o roubo", afirmou o delegado em entrevista à TV Jornal.

O empresário, que também atuava no Ceasa-PE, foi preso em flagrante e será apresentado em audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.

Criminosos devem responder por vários crimes



Segundo a Polícia Civil, o grupo de assaltantes é formado por criminosos experientes, especializados em roubos de carga e a instituições financeiras.

Os suspeitos presos devem responder pelos crimes de: roubo qualificado, organização criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, resistência à prisão e outros crimes correlatos.