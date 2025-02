Três mulheres são vítimas de feminicídio no Recife e no interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Duas vítimas foram assassinadas a facadas pelos ex-companheiros no Ibura. A terceira foi morta a tiros pelo ex-marido no município de Sertânia

Três casos de feminicídio foram registrados em menos de 48 horas em Pernambuco. No último domingo (9), uma mulher foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro no Ibura, Zona Sul do Recife. Na manhã da segunda-feira, outra vítima foi morta a tiros no mesmo bairro. À noite, mais uma mulher foi morta a tiros pelo ex-marido em Sertânia, no Sertão do Estado.

De acordo com a polícia, a vítima do primeiro feminicídio foi identificada como Sheila Stefany Mendes da Silva, de 27 anos. Testemunhas disseram que ela perdeu a vida durante uma discussão com o ex-companheiro, José Henrique Silva da Costa, 32, na Rua Frei Luís de Souza.

O autor do feminicídio também ficou ferido e foi levado para um hospital, onde estava sob custódia da polícia. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. E que, ao receber alta, será encaminhado ao Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

Já na manhã da segunda-feira, uma mulher identificada como Joyce Lima, 29, foi morta a tiros ao sair para trabalhar em uma padaria. Ela chegou a gritar o nome do ex-companheiro antes de perder a vida. A polícia está investigando o caso.

O terceiro feminicídio, em Sertânia, teve como vítima Maiza Claúdia Pinto de Araújo, de 39 anos. Testemunhas contaram que ela foi morta a tiros ao chegar do trabalho, no Alto do Cemitério. O ex-marido, que não teve o nome revelado, teria cometido o crime porque não aceitava o fim do relacionamento.

Ainda segundo populares, ele tentou fugir, mas acabou capturado pela polícia.

"O suspeito, seu ex-companheiro, foi levado à delegacia para esclarecimentos e realização dos procedimentos de praxe. Um inquérito Policial foi aberto e as diligências seguem", informou, em nota, a Polícia Civil.

SETE FEMINICÍDIOS SÓ EM JANEIRO

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), sete casos de feminicídio foram contabilizados em Pernambuco somente em janeiro deste ano. O número é o mesmo registrado no primeiro mês de 2024.

Em entrevista à Rádio Jornal, nesta terça-feira (11), a delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher, reforçou as características dos relacionamentos abusivos e que podem resultar em crimes contra a vida.

"Há muitas mulheres que não se reconhecem em relacionamentos violentos porque não apanham, mas a violência tem várias camadas, tem várias formas de execução. Ela começa em um relacionamento com muito controle, quando ele (agressor) observa para quem ela manda mensagem, com quem ela anda falando, impede que ela trabalhe, impede que ela tenha autonomia em vários campos", disse.

"Quando a mulher permanece em um relacionamento assim, o que a gente observa é que a violência tende a escalonar, passando a envolver ameaças. E, muitas vezes, o homem não aceita o fim do relacionamento e isso, se não for impedido, pode culminar em um feminicídio", completou.

COMO DENUNCIAR?

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Vizinhos e parentes da vítima, que presenciarem algum tipo de agressão ou ameaça, também devem denunciar os episódios.

Para orientações sobre a rede de proteção, as mulheres podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.