Operação prende suspeitos de golpes em idosos e beneficiários do INSS em Pernambuco, Ceará e Piauí

Uma operação prendeu suspeitos de integrar um grupo especializado em aplicar golpes em idosos e beneficiários do INSS. Segundo as investigações, os criminosos atuavam em municípios de Pernambuco, Ceará e Piauí.

A Operação Tapias, como foi denominada, foi deflagrada na última sexta-feira (7), mas somente nesta terça-feira (11) as informações foram repassadas à imprensa.

De acordo com as investigações, o grupo, que atua há pelo menos cinco anos, é especializado em furto de cartões magnéticos de idosos e vulneráveis em agências bancárias, além de crimes de estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início em julho de 2024. No total, foram confirmados 12 golpes.

Sessenta policiais civis de Pernambuco e do Ceará participaram da operação, que prendeu seis suspeitos. Outros cinco seguem foragidos.

Também foram apreendidos documentos em nome de terceiros, cartões bancários e maquinetas de cartão, além de um CPU e quatro celulares.

OPERAÇÃO DIVISA

No último fim de semana, as forças de segurança de Pernambuco e do Ceará também realizaram a Operação Divisa Integrada, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e combater o tráfico de drogas em municípios que ficam entre os dois estados.

Ao todo, 39 pessoas foram presas, sendo 25 em cumprimentos de mandados e outras 14 em flagrante. Houve, ainda, a efetivação de 25 mandados de busca e apreensão.

"Assim como muitas vezes a criminalidade não respeita divisas, os entes de segurança estão unidos na troca de informações, estratégias e com um amplo planejamento para frear essa criminalidade, garantindo a segurança da população pernambucana e cearense", declarou, em nota, a secretária-executiva de Defesa Social de Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira.

Operações semelhantes já ocorreram, no ano passado, com a Paraíba e Bahia.