Influenciador Nicolas Abelha, de 21 anos, é morto a tiros em Camaragibe, no Grande Recife

Com informações da TV Jornal

O influenciador Nicolas Seaway, conhecido como Nicolas Abelha, de 21 anos, foi morto a tiros em Camaragibe, no Grande Recife, na tarde da quarta-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com testemunhas, Nicolas foi abordado em casa, no Loteamento João Paulo II. Ele foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um deles na cabeça.

O homicídio foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O influenciador era conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos de humor.

Nicolas publicou que sofria ameaças

Nicolas Abelha mantinha presença ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde compartilhava sua rotina.

Antes do ocorrido, o perfil contava com 153 mil seguidores, e agora conta com quase 200 mil. Em publicações recentes, o influenciador mencionou o recebimento de um áudio com conteúdo de ameaça e racista.

A advogada da autora do áudio entrou em contato com a produção da TV Jornal e afirmou que a cliente era inocente.

Até o momento, não há informações da polícia sobre a relação do áudio recebido por Nicolas e sua morte.