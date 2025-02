Homem é preso após atirar contra ex-companheira e contra si mesmo em bar no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na madrugada do sábado (15), um homem de 42 anos acusado de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Segundo informações da TV Jornal, o crime ocorreu no estabelecimento Vapor 48, localizado na Rua Gomes Taborda.

O homem foi ao local, onde se encontrava sua ex-companheira, de 37 anos, acompanhada de duas amigas, uma de 32 e outra de idade desconhecida, e efetuou disparos. Todos ficaram feridos. Os nomes não foram revelados.

Medida protetiva

A vítima possuía medida protetiva contra o homem, que usava tornozeleira eletrônica. A sua aproximação provocou o acionamento de um dispositivo de segurança da ex-companheira.

Ele ordenou que ela desativasse o alerta, mas a mulher se recusou. Minutos depois, ele retornou armado e efetuou disparos. Em seguida, teria efetuado um disparo contra si.

Investigações

De acordo com nota da Polícia Civil, o agressor está sob custódia em uma unidade de saúde, impossibilitado de falar devido a um ferimento na boca.

Ele permanecerá à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia. As investigações continuam em andamento.