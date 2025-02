Câmeras de videomonitoramento em Pernambuco serão instaladas após o Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após TCE-PE negar pedido para suspensão de pregão eletrônico, governo estadual assina contrato com empresa responsável por 2 mil equipamentos

As 2 mil novas câmeras de videomonitoramento começarão a ser instaladas em ruas e avenidas de Pernambuco após o Carnaval. Nesta segunda-feira (17), durante reunião de monitoramento do Juntos pela Segurança, a governadora Raquel Lyra assinou o contrato para a implantação do sistema.

A empresa paulista Teltex Tecnologia S/A foi escolhida em pregão eletrônico em dezembro do ano passado. Mas uma concorrente, a Painel Multiserviços Ltda., apresentou ao Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) um pedido de medida cautelar para suspensão do pregão, argumentando que havia irregularidades com a Teltex.

Na semana passada, o conselheiro Carlos Neves, relator das contas da Secretaria de Defesa Social (SDS) em 2025, acompanhou um parecer do setor de auditoria, que apontou como improcedentes os argumentos da denúncia. Mesmo assim, Decidiu instaurar uma auditoria especial para acompanhar a execução do contrato de 60 meses, com valor estimado em mais de R$ 122 milhões.

O projeto prevê a instalação de 2 mil câmeras digitais em todos os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), além de cidades do Agreste e Sertão, incluindo Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, Araripina e Cabrobó.

Os primeiros equipamentos devem ser instalados em até 30 dias.

"Foi uma grande discussão, passamos mais de um ano tratando com os órgãos de controle e chegamos em um momento em que entregamos um resultado efetivo para Pernambuco. Os sistemas vão fortalecer as forças de segurança, permitindo um trabalho mais ágil", declarou a governadora, em nota à imprensa.

Os novos equipamentos integram tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e reconhecimento de placas de veículos aos centros de gerenciamento.

O acordo tem duração de cinco anos e a instalação seguirá um cronograma em etapas. O primeiro lote prevê 200 pontos de captura de imagens (PCI), totalizando 360 câmeras. O pleno funcionamento de todo o sistema está previsto para agosto.

HISTÓRICO

Desde 1º de dezembro de 2023, as 358 câmeras do governo estadual foram desativadas das ruas.



A decisão foi tomada após o TCE-PE cobrar a realização de uma nova licitação, sob o argumento de que, desde agosto de 2020, no governo Paulo Câmara, contratos vinham sendo "renovados" por meio de Termo de Ajuste de Contas (TAC), ou seja, sem licitação.