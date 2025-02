Chacina em Abreu e Lima: saiba quem são as seis vítimas mortas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A polícia identificou os cinco adultos e um adolescente, todos da mesma família, que foram mortos a tiros, na noite da segunda-feira (17), em uma casa localizada na zona rural de Abreu e Lima, no Grande Recife.

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, coordenador da Força-Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cerca de dez homens armados invadiram o imóvel que fica na Estrada de Pitanga 2, em Chã de Cruz.

Uma mulher que estava no local relatou que os criminosos se identificaram como policiais e pediram para entrar. O grupo seguiu para o quarto e atirou nas vítimas vítimas - todas do sexo masculino -, que estavam dormindo.

As vítimas foram identificadas como:

Lucas José de Oliveira da Silva, 27 anos;

Mikael Manekison Bernardo da Silva, 18 anos;

João Victor José de Oliveira Silva, 20 anos;

Cauã Bernardo da Silva, 16 anos;

Felipe José de Oliveira da Silva, 23 anos;

Henrique José Oliveira da Silva, 29 anos.

Cauã e Mikael eram irmãos. Os outros eram primos deles.

Os criminosos não atiraram na testemunha.

"Os jovens foram acordados e rendidos. Cinco foram colocados em colchões e foram executados. Ainda é muito cedo para termos informações concretas sobre a motivação (do crime). O que posso dizer é que todos eram usuários de drogas e há três linhas de motivação", afirmou o delegado, em entrevista à TV Jornal.

SDS DIVULGA NÚMERO PARA DENÚNCIAS

A Secretaria de Defesa Social reforçou, em nota oficial, que dispõe de serviço para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, nos números 181 ou 0800.081.5001.

"O cidadão pode repassar informações, não só desta ocorrência, mas sobre quaisquer crimes, que serão apurados pelos órgãos policiais competentes", informou a pasta estadual.

A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer município do Estado. O número não é identificado e o sigilo absoluto é garantido, afirmou a SDS.

SEGUNDA CHACINA NO GRANDE RECIFE EM 2025

A chacina ocorrida nessa segunda-feira é a segunda registrada no Grande Recife em 2025. No dia 11 de janeiro, sete homens foram mortos a tiros no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital pernambucana.

O caso ainda não foi elucidado pela Polícia Civil, nem houve prisão de suspeitos. Segundo as investigações, criminosos chegaram em dois veículos, entraram na residência e atiraram em todos os homens que estavam no local.

As sete vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas. A perícia também constatou o consumo de drogas no local, incluindo uma droga conhecida como "pó virado", mistura de crack com ácido bórico, que estava distribuído em pratos.

A principal linha de investigação, segundo a Polícia Civil, é que de a chacina tenha relação com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas em Nova Descoberta. Nem todas as vítimas eram alvos dos criminosos.

Três das sete vítimas eram da mesma família, incluindo pai e filho.