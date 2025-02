Suspeito de matar criança de 2 anos em Tabira, no Sertão, é linchado pela população a caminho da delegacia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O casal suspeito de matar e violentar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi preso nesta terça-feira (18), na zona rural de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. No caminho para a Delegacia de Tabira, moradores da cidade arrancaram o suspeito Antônio Lopes Severo, de 42 anos, conhecido por Frajola, da viatura policial e o lincharam.

Vídeos nas redes sociais mostram o tumulto e a revolta de populares. Já a mulher que também é suspeita de participado no crime, Giselda da Silva Andrade, 30, conseguiu fugir das agressões.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou o linchamento do suspeito, que chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde. Disse ainda que a Polícia Civil vai apurar quem participou da ação que levou o suspeito à morte.

"A conduta do policiamento também será apurada", disse o texto da SDS.

ENTERRO DA CRIANÇA

Pela manhã, o corpo de Arthur foi sepultado no cemitério de Tabira. Familiares e moradores da cidade, estarrecidos com a violência, acompanharam a despedida.

Nas redes sociais, o prefeito de Tabira, Flávio Marques, lamentou a morte do garoto.

"Como pai, minha dor é imensa, e minha solidariedade vai à sua família. Uma criança inocente, cheia de vida, teve sua existência cruelmente interrompida por um crime bárbaro e inaceitável. Desde que soube do ocorrido, venho acompanhando de perto o caso através da Rede de Assistência", escreveu na segunda-feira (17).

O crime

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro de João Cordeiro e foi registrado como homicídio por violência doméstica/ familiar.

A mãe de Arthur, que estava em outro estado no final de semana, deixou a criança sob os cuidados de Antônio e Giselda. Segundo a delegada que investiga o caso, Joedna Soares, o casal tinha passagem pela polícia e já tinha sido preso por ter cometido crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Os suspeitos teriam agredido o garoto, no dia do crime, e fugido do local. Uma vizinha encontrou a criança na casa, com várias lesões no corpo e acionou a polícia.

Ainda segundo a delegada, a mãe da criança não tem participação no crime.