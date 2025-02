Governo de Pernambuco consegue antecipar 47 câmeras para o Carnaval do Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em meio à cobrança da população - e críticas da oposição -, o governo de Pernambuco garantiu, nesta sexta-feira (21), que vai conseguir antecipar a instalação de 47 novas câmeras de segurança até a próxima quinta-feira (27), dia da abertura oficial do Carnaval do Recife e de Olinda.

Inicialmente, a empresa responsável e o própria gestão estadual só previa começar essa instalação após o período da folia, concluindo a primeira etapa até o final de março. Mas, segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, houve uma negociação que garantiu essa antecipação.

"O prazo seria de 30 dias para a instalação das primeiras 200 câmeras, mas negociamos com a empresa e, até quinta-feira, 47 estarão instaladas no Recife Antigo, no Sítio Histórico de Olinda e em trechos do Galo da Madrugada", declarou, em entrevista à TV Jornal, após coletiva de imprensa sobre os serviços para os dias de folia.

A empresa paulista Teltex Tecnologia S/A, responsável pelas 2 mil novas câmeras, assinou contrato com o governo de Pernambuco na última segunda-feira, cerca de dois meses após a homologação do pregão eletrônico. A gestão promete concluir a instalação no Grande Recife e em municípios do interior até agosto.

As novas câmeras, que chegam às ruas 15 meses após o Estado desativar os outros equipamentos, contam com inteligência artificial e visão de 360º.

O Estado também usará equipamentos de reconhecimento facial, drones e bodycams para reforçar as ações de segurança.

AUMENTO DAS ESCALAS DE POLICIAIS

De acordo com a SDS, o investimento com segurança pública para o Carnaval será de pouco mais de R$ 12 milhões, com a criação de 68.220 postos extras de trabalho, distribuídos entre os policiais militares, civis, bombeiros militares, peritos e outros profissionais da área.

No ano passado, o número de escalas foi de 67.842. Esse aumento será possível porque o governo estadual ampliou a quantidade de plantões/escalas dos profissionais.

Um novo detalhamento do esquema de segurança para os dias oficiais de folia será realizado, em coletiva de imprensa, na próxima semana.